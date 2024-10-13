Под Могилевом авто столкнулось с лосем - водитель погиб

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Опубликовано: 13.10.2024 09:58 , Обновлено: 13.10.2024

Под Могилевом вечером 12 октября автомобиль Volkswagen столкнулся с лосем, в результате ДТП водитель, по информации управления Госавтоинспекции Могилевского облисполкома, погиб от полученных травм на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что авария случилась при подъезде к областному центру от автодороги М-8 “Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-Граница Украины”. За рулем Volkswagen был 55-летний мужчина.

Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

В ГАИ рассказали, что после столкновения с животным машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать “особую осторожность и внимательность”, так как на загородных трассах дикие животные могут выбегать на дорогу.

Ранее Telegraf.news писал, что в белорусской Госавтоинспекции посоветовали водителям “привлекать пассажиров” к наблюдению за дорогой и рассказали, когда осенью на трассах наступает “самое опасное время”.

В ГАИ призвали белорусских водителей «привлекать пассажиров» к наблюдению за дорогой. Когда наступает «самое опасное время»?