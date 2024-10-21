Под Минском загорелись автомастерские
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В МЧС сообщили о пожаре вечером 20 октября в автомастерских в агрогородке Атолино Минского района. По информации ведомства, никто не пострадал.
В МЧС рассказали, что пожар потушили. Огонь уничтожил два трактора, повредил один, в то же время удалось спасти два фронтальных погрузчика, перечислили в ведомстве.
Причина возгорания пока не известна.
Ранее Telegraf.news писал, что в МЧС сообщили о пожаре на складе в Минске вечером 18 октября и показали видео, на котором видны большие черные клубы дыма над сооружением. В результате ЧП погиб мужчина 2003 года рождения.