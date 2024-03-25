Под Минском вор проник в дом, съел консервы и прибрался за собой. Как его нашли?

Опубликовано: 25.03.2024 16:03 , Обновлено: 25.03.2024

В Пуховичский РОВД обратилась жительница столицы, которая рассказала, что у неё на даче пропала бытовая техника и продукты питания. Сотрудники милиции отправились на место преступления и обнаружили кое-что необычное.

По словам минчанки, дача в Пуховичском районе пустовала около месяца. Когда же хозяйка вернулась, то обнаружила в доме чужие следы.

Правоохранители установили, что злоумышленник проник через окно. Затем внимание оперативной группы привлёк пакет с мусором, в котором оказались металлические банки из-под консервов. Как оказалось, вор залез в пустой дом, нашёл и съел припасы, а затем всё за собой убрал и скрылся.

На металлических банках сотрудники МВД нашли отпечатки пальцев, которые отправили на экспертизу. Результаты показали, что следы принадлежат местному жителю 1982 года рождения. Злоумышленника задержали, он во всём сознался, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно статье 205 УК РБ, мужчине может грозить до 4 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники Берёзовского РОВД обнаружили в сарае у 62-летнего белоруса 300 литров спирта. Мужчина пояснил, что привёз алкоголь из-за границы для себя а также для того, чтобы угостить односельчан.

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