Под Минском Renault Duster врезался в маршрутку — 77-летний мужчина погиб на месте

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Опубликовано: 13.09.2024 15:49 , Обновлено: 13.09.2024

В УВД Минского облисполкома сообщили об аварии со смертельным исходом, которая произошла в Пуховичском районе в пятницу, 13 сентября. Около 10:25 на 31-ом километре трассы М-5 "Минск — Гомель" водитель МАЗа врезался в Renault Duster, а тот — в маршрутку с пассажирами.

По предварительной информации, 38-летний водитель грузовика неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди Renault Duster, за рулём которого был 77-летний мужчина, и врезался в него. В результате столкновения иномарка наехала на Volkswagen Crafter под управлением 49-летнего водителя — в его салоне находились люди.

В УВД Минского облисполкома добавили: водитель Renault Duster погиб на месте происшествия. Пассажиры маршрутки, в свою очередь, не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

«Выглядит всё так, как будто легковой автомобиль врезался в остановившуюся на светофоре маршрутку, а с ним потом ещё столкнулся грузовик. При этом перед машиной МЧС, которая была на месте, на обочине лежала ещё какая-то груда металла (возможно, мотоцикл). Скорой помощи и ГАИ в тот момент, когда я проезжал, ещё не было», — рассказал Интернет-порталу Onliner один из очевидцев.

Фото: УВД Минского облисполкома

Фото: УВД Минского облисполкома

Ранее Telegraf.писал, что рано утром в пятницу, 13 сентября, в центре Минска легковой KIA столкнулся с мусоровозом марки МАЗ. Медики увезли в больницу с места ДТП двух пострадавших, а движение по одной из центральных улиц города на какое-то время оказалось частично заблокировано.

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