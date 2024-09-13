В центре Минска легковушка врезалась в мусоровоз – двое в больнице

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Опубликовано: 13.09.2024 08:49 , Обновлено: 13.09.2024

Рано утром в пятницу, 13 сентября, в центре Минска легковой KIA столкнулся с мусоровозом марки МАЗ. Медики увезли в больницу с места ДТП двух пострадавших, а движение по одной из центральных улиц города на какое-то время оказалось частично заблокировано.

Авария произошла вблизи дома № 19 по улице Куйбышева около 05:25. По предварительной информации, озвученной столичной Госавтоинспекцией, за рулём KIA был 45-летний водитель. Предположительно, он не затормозил перед остановившимся МАЗом и врезался в него сзади.

Судя по фото с места ДТП, легковушка получила серьёзные повреждения. Транспортные средства перегородили всю полосу, из-за чего инспекторам пришлось временно перекрыть движение всех видов транспорта по этой полосе от улицы Янки Купалы в направлении улицы Коммунистической.

Что касается пострадавших, то медики отправили в больницу на обследование водителя и пассажира легковушки. Водителю мусоровоза помощь медиков не понадобилась.













В связи с этим ДТП в ГАИ напомнили водителям о том, как они должны действовать при возникновении внезапного препятствия или опасности: принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.