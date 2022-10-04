Под Минском произошло ДТП: Автобус слетел в кювет, а погрузчик лег на крышу

🎥 Видео

Опубликовано: 04.10.2022 10:29 , Обновлено: 17.10.2022

ДТП с участием пассажирского автобуса, погрузчика, и легкового авто произошло недалеко от Фаниполя на трассе P1 4 октября. Все машины серьезно повреждены. О пострадавших пока неизвестно.

На видео в соцсетях видно, что разбитый погрузчик лежит в центре дороги на крыше, пассажирский автобус — боком в кювете. Также заметно сильно пострадавший легковой автомобиль на обочине.

Вокруг много людей, скорая, машины МЧС и ГАИ. Есть ли пострадавшие — неизвестно.

По информации Mlyn.by, ДТП произошло на трассе Р1 после Фаниполя, ближе к Черкассам. В направлении Минска собрала пробка.

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