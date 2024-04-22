Под Минском от взрыва котла пострадала многодетная семья

Опубликовано: 22.04.2024 13:03 , Обновлено: 22.04.2024

В воскресенье, 21 апреля, в Старых Дорогах в частном доме многодетной семьи взорвался котёл. В больницу с травмами госпитализировали родителей и двоих детей. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 21 апреля. В МЧС поступило сообщение о задымлении дома, в котором произошёл взрыв твердотопливного котла в кирпичной печи.

Родителей, 37-летнюю женщину и её 24-летнего супруга вместе с двумя малышами с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Еще трое детей не пострадали, их перевели в детское отделение местной больницы.

По информации ведомства, семья благополучная, спиртным не злоупотребляет и в социально-опасном положении не находится.

“Все обстоятельства произошедшего будут установлены Стародорожским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки”, — сообщили в Следственном комитете.

Ранее Telegraf.news писал о том, что 17 апреля, в Бобруйский РОВД поступило сообщение о краже денег в одной из деревень неподалёку. Сотрудники милиции отправились по указанному адресу, но дверь им никто не открыл. Спустя какое-то время из дома выбежал “агрессивно настроенный мужчина” с… косой в руке.

В Бобруйске мужчина с косой накинулся на милиционера. Что было дальше?