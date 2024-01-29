Под Минском обстреляли два автобуса с пассажирами

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Опубликовано: 29.01.2024 13:16 , Обновлено: 29.01.2024

О чрезвычайном происшествии недалеко от столицы сообщил 29 января Onliner со ссылкой на информацию от своего читателя. Кто-то открыл стрельбу – предположительно, из пневматического оружия – по автобусам с пассажирами.

По информации портала, ЧП случилось в Прилуках, агрогородке под Минском. На днях кто-то обстрелял два стоявших на остановке автобуса с пассажирами в салоне. На видео, снятом на месте происшествия, видны разбитые стекла. Повреждения на стекле могут говорить о том, что стреляли из пневматики.

Onliner сообщил, что обратился за комментарием в УВД Минского облисполкома, и там ответили, что по данному факту проводится проверка.

В группе в соцсетях также появилась информация, что незадолго до этого на парковке, также предположительно из пневматического оружия, были повреждены два легковых автомобиля, добавил Onliner и показал скриншоты переписки.

Ранее Телеграф писал, что мужчина занимался строительными работами в своем доме в Барановичах. По ремонтным делам забрался на чердак. И вдруг на деревянной балке перекрытия заметил коробку. Открыв ее, увидел там пистолет.

Житель Барановичей на чердаке нашел столетний пистолет. Что сказали эксперты?