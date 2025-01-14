В Минске грузовик столкнулся с автобусом

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Опубликовано: 14.01.2025 13:32 , Обновлено: 14.01.2025

В Минске утром 14 января грузовик столкнулся с автобусом МАЗ. В столичной ГАИ сообщили, что из людей никто не пострадал, а вот у транспорта - механические повреждения.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/40977” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] правоохранителей, около 07:50 55-летний водитель автобуса ехал по улице Люцинской, на пересечении с улицей Каменногорской при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество фуре. Она ехала во встречном направлении, так и столкнулись.

В ГАИ напомнили, что при повороте налево или развороте водитель машины обязан уступить дорогу транспорту, который движется по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.