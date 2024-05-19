Под Минском два автомобиля врезались лоб в лоб — водители скончались на месте

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Опубликовано: 19.05.2024 08:44 , Обновлено: 19.05.2024

В МВД Беларуси сообщили, что в субботу вечером, 18 мая, на автодороге М-4 "Минск — Могилёв", вблизи посёлка Привольный Минского района, произошло лобовое столкновение. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по встречной полосе, врезался в Renault, за рулём которого находился 32-летний житель столицы.

В результате ДТП оба транспортных средства загорелись, а водители погибли на месте происшествия. В МВД Беларуси напомнили о строгом соблюдении правил дорожного движения:

“В тёмное время суток нужно быть особенно внимательными, выбирать оптимальную скорость движения и не совершать опасных манёвров”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Рогачёвском районе Гомельской области произошло ДТП со смертельным исходом. Из-за превышения скорости 56-летний водитель микроавтобуса столкнулся с трактором, в результате чего погиб пассажир.

Под Рогачёвом микроавтобус врезался в трактор — 1 человек погиб