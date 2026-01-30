Под Марьина Горкой перевернулся автобус - 4 пассажира в больнице

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Опубликовано: 30.01.2026 10:43 , Обновлено: 30.01.2026

Утром 30 января на трассе "Руденск - Марьина Горка - Талька" в Минской области перевернулся пассажирский автобус. С места ДТП в больницу на "скорой" увезли четырёх пассажиров.

По данным МВД, авария с рейсовым автобусом марки Avior произошла коло 7:20 в Пуховичском районе, на 15-м километре трассы “Руденск - Марьина Горка - Талька”.

По предварительной оценке инспекторов, 44-летний водитель автобуса “не справился с управлением”, когда его повело вправо. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся.









О состоянии пострадавших в МВД ничего не уточнили, заявив, что в больницу их направили “для оценки состояния здоровья”.

Водителей же в очередной раз предупредили о “сложных погодных условиях”, призвав к предельной осторожности. Водителей попросили не лихачить на дороге в таких условиях, отказаться от резких маневров и обязательно пристегиваться - и самим, и пассажирам.

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