Под Марьина Горкой перевернулся автобус - 4 пассажира в больнице
Утром 30 января на трассе "Руденск - Марьина Горка - Талька" в Минской области перевернулся пассажирский автобус. С места ДТП в больницу на "скорой" увезли четырёх пассажиров.
По данным МВД, авария с рейсовым автобусом марки Avior произошла коло 7:20 в Пуховичском районе, на 15-м километре трассы “Руденск - Марьина Горка - Талька”.
По предварительной оценке инспекторов, 44-летний водитель автобуса “не справился с управлением”, когда его повело вправо. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся.
О состоянии пострадавших в МВД ничего не уточнили, заявив, что в больницу их направили “для оценки состояния здоровья”.
Водителей же в очередной раз предупредили о “сложных погодных условиях”, призвав к предельной осторожности. Водителей попросили не лихачить на дороге в таких условиях, отказаться от резких маневров и обязательно пристегиваться - и самим, и пассажирам.