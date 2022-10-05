Под Оршей столкнулись две фуры
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Недалеко от Орши 5 октября около 14:00 на 559-м километре автодороги М-1 "Брест - граница РФ" столкнулись две фуры.
Как сообщил в ГАИ Витебской области, 25-летний водитель автомобиля “Volvo” отвлёкся от управления транспортным средством, “в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении, в его полосе движения автомобилем “DAF”.
В результате ДТП водитель автомобиля “Volvo” получил телесные повреждения и доставлен в УЗ “ОГК-1 им. Семашко”.
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