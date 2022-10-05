Под Оршей столкнулись две фуры

📷 Фото

Опубликовано: 05.10.2022 18:52 , Обновлено: 17.10.2022

Недалеко от Орши 5 октября около 14:00 на 559-м километре автодороги М-1 "Брест - граница РФ" столкнулись две фуры.

Как сообщил в ГАИ Витебской области, 25-летний водитель автомобиля “Volvo” отвлёкся от управления транспортным средством, “в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении, в его полосе движения автомобилем “DAF”.

В результате ДТП водитель автомобиля “Volvo” получил телесные повреждения и доставлен в УЗ “ОГК-1 им. Семашко”.