На Гомельщине легковушка врезалась в грузовик — в результате пожара погиб 22-летний парень

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Опубликовано: 31.07.2024 18:41 , Обновлено: 31.07.2024

В Госавтоинспекции Гомельской области сообщили о смертельной аварии, которая произошла сегодня в районе Житковичей. Около 13:30 на 300 километре автодороги М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин» водитель Ford Expedition выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF, которым управлял 65-летний мужчина.

В ГАИ рассказали, что после столкновения оба транспортных средства загорелись, а 22-летний водитель легкового автомобиля Ford Expedition погиб. О состоянии второго участника ДТП пока ничего не известно. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которая пытается установить причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости “неукоснительного соблюдения” требований ПДД. Инспекторы настоятельно рекомендуют выбирать безопасную скорость и не отвлекаться от управления транспортом.

“Кроме того, ни в коем случае не садитесь за руль в болезненном или утомлённом состоянии. Если во время движения вы почувствовали себя плохо, включите аварийную сигнализацию, снизьте скорость и остановитесь у края проезжей части, после чего позвоните в 103”, — предупредили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в четверг, 25 июля, под Гомелем произошла серьёзная авария, в результате которой пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 7 и 8 лет. В УВД Гомельского облисполкома рассказали обстоятельства аварии и поделились кадрами с места ДТП.

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