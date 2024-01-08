Под Лидой рабочие на экскаваторе рухнули вместе с мостом в Неман

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Опубликовано: 08.01.2024 13:14 , Обновлено: 08.01.2024

В понедельник, 8 января, в 10:23 вблизи деревни Тосино Лидского района во время демонтажа моста рухнула его часть. В воду упал экскаватор вместе с рабочими.

[obnovleno_b]По уточнённым данным Министерства здравоохранения, при обрушении моста через Неман пострадали три человека. Бригады скорой оказали им всем первичную медицинскую помощь и госпитализировали в Лидскую центральную районную больницу, двоих - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Третьему пациенту сейчас проводят дополнительные исследования.

“Специалисты диагностировали у пострадавших травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов и грудной клетки”, - пояснили в ведомстве.[/obnovleno_b]

В результате падения плиты получили травмы два человека, которые проводили демонтаж моста, сообщили в МЧС. В воду упал экскаватор вместе с машинистом.

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При помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах достала рабочего из экскаватора.

Все спасенные госпитализированы, сообщили в Министерстве. Причину происшествия устанавливают.

Обновлено. Состояние пострадавших рабочих в результате обрушения пролета моста оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси. По данным ведомства, в Лидскую больницу уже прибыла бригада областных специалистов для оказания помощи. «В составе бригады – анестезиолог-реаниматолог, хирург, торакальной хирург, абдоминальный хирург, травматолог и нейрохирург», – уточнили в Минздраве.

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе МЧС в конце декабря сообщили о выходах рек из берегов в Могилевской области. Из-за этого некоторые мосты накрыло водой по самый верх.

В Могилевской области реки вышли из берегов