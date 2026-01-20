Под Костюковичами из-за упавшего дерева погиб лесоруб

📷 Фото

Опубликовано: 20.01.2026 20:34 , Обновлено: 20.01.2026

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что 20 января в Костюковичском районе при валке леса погиб лесоруб. Одно из спиленных деревьев упало и придавило 34-летнего мужчину.

На место инцидента прибыли следователем и приступили к необходимым мероприятиям, в том числе опросу очевидцев.

Министерство лесного хозяйства Беларуси уже выразило “глубокие соболезнования родным и близким погибшего работника”.









Напомним, что в министерстве лесного хозяйства рассказали, что установившиеся в Беларуси аномально сильные морозы оценили положительно. Глава ведомства Александр Кулик объяснил, что низкие температуры позволили добраться до тех мест в лесу, где осенью были непроходимые дороги.

В Беларуси нашлось министерство, которое обрадовалось аномальным морозам — «Хорошие погодные условия»