В Беларуси нашлось министерство, которое обрадовалось аномальным морозам - "Хорошие погодные условия"

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Опубликовано: 15.01.2026 18:42 , Обновлено: 15.01.2026

В Министерстве лесного хозяйства признались, что установившиеся в Беларуси аномально сильные морозы восприняли с энтузиазмом. Глава ведомства Александр Кулик объяснил, в чем же причина радости.

“Для нас хорошие погодные условия - это 20 градусов мороза и более”, - рассказал министр, напомнив, что лесным хозяйствам все ещё приходится заниматься разработкой труднодоступных буреломов. Осенью это было сделать сложно в некоторых регионах из-за рекордной слякоти.

























“У нас на сегодняшний день остается 2500 гектаров не убранной древесины в труднодоступных местах. Мы приглашали сюда и контролёров, и вместе принимали решение осенью, когда по колено здесь была вода, техника не могла идти”, - рассказал министр.

По его словам, на сегодняшний день по Могилёвской области порядка 500 гектаров не разработано - труднодоступных, в болотистой местности.

“И точно такая же ситуация по Гомельской области, там порядка 2000 гектаров, в основном сконцентрированы в Василевичском лесхозе”, - рассказал Александр Кулик.

Морозы сковали грязь, а снег плотным слоем накрыл лесные дороги. С одной стороны, это даёт возможность добраться до ранее труднодоступных мест. С другой, кое-где техника не выдерживает таких условий.

Руководство Минлесхоза (Министерства лесного хозяйства) посетило Быховский район, где 85% труднодоступных лесосек в Могилевской области приходится именно на местный лесхоз.

“На помощь лесхозу приехали коллеги из Витебской, Гродненской, Минской областей. Кому-то, несмотря на морозы в минус 20-25, не повезло в первый же день: техника буквально провалилась под снежным покровом”, - рассказали в министерстве.

Техника в итоге оказалась в ледяной воде. “Два дня точно в минусе будем, а может, и больше”, - рассказали работники Полоцкого лесхоза, у которых провалились и харвестер, и форвардер.В Гомельской области ещё сложнее.

“Там ещё более болотистая местность. Мы убедились, что даже эти морозы для техники, харвестеров, форвардеров ещё не гарантируют, что мы все участки разработаем. Но вместе с тем, сегодня на буреломах работает 600 человек, 90 харвестеров, форвардеры и подходит техника для вывозки”, - рассказал министр.

Кулик поблагодарил военных, которые дают свою технику для того, чтобы протоптать, пробить дороги в болотистой местности.