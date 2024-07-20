Под Кобрином мотоциклист сбил насмерть ребенка и погиб сам

Опубликовано: 20.07.2024 09:04 , Обновлено: 20.07.2024

В вечер пятницы, 19 июля, на трассе Брест-Минск — Российская федерация произошло смертельное ДТП с участием ребёнка и мотоциклиста. Об этом сообщил телеграм-канал "МВД Беларуси".

Согласно данным ведомства, авария с участием 28-летнего мотоциклиста и 13-летего мальчика произошла около 23:10 на 85 км автодороги М1Е30.

По предварительной информации, житель Берёзовского района и водитель мотоцикла Honda совершил манёвр по опережению двух автомобилей и наехал на 13-летнего ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм оба скончались.

“На загородных трассах водителям необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения, учитывать видимость и состояние проезжей части, интенсивность транспортного потока и прогнозировать дорожную ситуацию”, - напомнили в МВД и подчеркнули, что детям до 16 лет разрешено находиться на улице в ночное время только в сопровождении взрослых.

Ранее Telegraf.news пиал о том, что МЧС Беларуси показало на видео, как спасатели откачивают воду из подземного паркинга в Минске. Его затопило в результате мощного ливня, который обрушился на столицу 18 июля.

«Утонуло» 14 авто. В МЧС показали, как спасатели откачивают воду из подземного паркинга в Минске