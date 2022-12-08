Под Калинковичами ребенок упал с кроватки и умер
В Калинковичском районе Гомельской области 8 декабря двухлетний мальчик умер после того, как упал со второго яруса кроватки.
Об этом сообщили в Комитете по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома.
Известно, что после того, как ребенок упал, его отвезли в больницу. Но, к сожалению, спасти его не удалось.
Ранее Телеграф писал, что в сеть попало видео, на котором видно, как из машины 29 ноября во время движения по кольцевой развязке выпадает ребенок. Это произошло в Гомеле.
Темы: #Происшествия #Беларусь #Гомель