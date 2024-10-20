Под Ивацевичами 31-летний парень набросился на милиционеров с бензопилой. Что было дальше?

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Опубликовано: 20.10.2024 11:04 , Обновлено: 20.10.2024

В Министерстве внутренних дел сообщили об инциденте, который произошёл накануне в Ивацевичском районе на Брестчине. В отделение позвонила 60-летняя пенсионерка, которая пожаловалась, что сын избивает её сестру. Милиционеры тут же выехали на помощь, однако пьяный дебошир завёл бензопилу и направился в их сторону.

Как сообщили в официальном Telegram-канале МВД Беларуси, увидев правоохранителей, 31-летний белорус “с явными признаками опьянения” завёл бензопилу и направился в их сторону. На неоднократные требования остановиться парень не реагировал, поэтому сотрудник был вынужден выстрелить в воздух, после чего последовал прицельный в ногу. Нападавшего тут же госпитализировали.

“Сотрудник ОВД при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства. Посягательство на него в любых формах влечёт пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия”, — подчеркнули в МВД Беларуси.

Там добавили, что за насилие либо угрозу его применения в отношении милиционеров предусмотрена уголовная ответственность. Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили об инциденте, который произошёл в одной из столичных автошкол. Сотрудники милиции при силовой поддержке ОМОНа задержали двух 20-летних жителей Фаниполя, которые пытались угнать автомобили и устроили погром.

Жители Фаниполя устроили погром в минской автошколе