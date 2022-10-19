Под Дзержинском комбайнер переехал полевода
В Дзержинском районе при уборке картошки водитель комбайна наехал на полевода.. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел 18 октября возле деревни Полоневичи. Как сообщили в СК 52-летний мужчина управлял трактором с картофелеуборочным комбайном. В какой-то момент он наехал на 65-летнего полевода.
Мужчина умер от полученных травм.
Следователи возбудили против тракториста уголовное дело по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса — за причинение смерти по неосторожности.
Ранее Телеграф писал, что в Минске мужчина попал под колеса автомобиля. Свидетели рассказали, что он резко бросился на проезжую часть на красный свет. Об этом сообщили в минской ГАИ.