Под Дзержинском комбайнер переехал полевода

Опубликовано: 19.10.2022 12:54 , Обновлено: 19.10.2022

В Дзержинском районе при уборке картошки водитель комбайна наехал на полевода.. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 18 октября возле деревни Полоневичи. Как сообщили в СК 52-летний мужчина управлял трактором с картофелеуборочным комбайном. В какой-то момент он наехал на 65-летнего полевода.

Мужчина умер от полученных травм.

Следователи возбудили против тракториста уголовное дело по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса — за причинение смерти по неосторожности.

Ранее Телеграф писал, что в Минске мужчина попал под колеса автомобиля. Свидетели рассказали, что он резко бросился на проезжую часть на красный свет. Об этом сообщили в минской ГАИ.

В Минске мужчина бросился под колеса автомобиля