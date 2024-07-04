Под Дрогичином легковушка врезалась в грузовик - погибла семья из 4 человек, в том числе 10-летняя девочка

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Опубликовано: 04.07.2024 15:14 , Обновлено: 04.07.2024

В Дрогичинском районе Брестской области днем 4 июля на автодороге М-10 (граница России - Гомель - Кобрин) легковушка SsangYoung врезалась в грузовик Scania. В результате ДТП погибла семья из четырех человек, в том числе 10-летняя девочка.

По информации МВД, авария произошла на 494 км этой дороги. По предварительным данным, 45-летний водитель SsangYong выехал на полосу встречного движения, там и столкнулся с грузовиком, которым управлял 38-летний брестчанин.

Фото: МВД Беларуси

Водитель легковушки и его пассажиры - жена и мать, а также 10-летняя дочь - погибли на месте. В МВД сообщили, что движение на указанном участке М-10 ограничили.

Фото: МВД Беларуси

Дрогичинский районный отдел Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Беларуси. Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до семи лет .

Скриншот: Telegram-канал "Следственный комитет Беларуси"

В МВД напомнили водителям, что перед поездкой нужно учитывать погодные условия, состояние дороги и выбирать безопасную скорость движения. А перед началом маневра важно убедиться в его безопасности.

Ранее Telegraf.news сообщал о ДТП под Лидой в Гродненской области. На автодороге “Минск — Гродно” около деревни Горни столкнулись Chevrolet и ВАЗ. Его 80-летний водитель и 77-летняя пассажирка погибли на месте.

Под Лидой столкнулись два автомобиля — водитель и пассажирка погибли на месте