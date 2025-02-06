Под Добрушем директор била главбуха 2 месяца. Но судить будут не только за это

Опубликовано: 06.02.2025 16:55 , Обновлено: 06.02.2025

Прокуратура Гомельской области направила в суд Добрушского района уголовное дело в отношении директора аграрного предприятия. По информации прокуратуры, в январе-феврале 2024 года 42-летняя женщина била главбуха своей организации. Впрочем, судить ее будут не только за это.

По материалам уголовного дела, директор для сокрытия падежа 384 голов крупного рогатого скота (КРС) с октября 2012 года по март 2024 года давала незаконные устные распоряжения и указания бригадирам молочно-товарных ферм, чтобы они совершали служебный подлог.

И подчиненные, как [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/dlya-sokrytiya-padezh060225/” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] в прокуратуре, регулярно составляли и вносили заведомо ложные сведения и записи в ежемесячные отчеты о количестве действительного падежа КРС. Затем они передавали документы в бухгалтерию предприятия. Их обвинили в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link] Беларуси). Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до двух лет.

А в январе и феврале 2024 года директор не меньше четырех раз ударила главбуха по различным частям тела, аргументируя это ненадлежащим выполнением этим сотрудником служебных обязанностей, утверждают в прокуратуре. “Своими действиями она причинила потерпевшей физическую боль и побои”, - добавили там.

Женщину обвинили по ч.2 и ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, а также сопряженных с насилием) УК.

Ранее Telegraf.news писал, что суд признал минчанку виновной в нанесении побоев своему 7-летнему сыну и назначил штраф в размере трех базовых величин (126 рублей сейчас). При этом сама женщина утверждает, что “только слегка ударила по ягодицам” ребенка, передали ее объяснения в прокуратуре Минска.

«Только слегка ударила по ягодицам» — Минчанка получила штраф за побои сыну