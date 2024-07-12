В центре Минска в массовом ДТП пострадали маршрутка и такси – трое пассажиров в больнице

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Опубликовано: 12.07.2024 14:40 , Обновлено: 15.11.2024

Днём в пятницу, 12 июля, в центре Минска произошла массовая авария: столкнулось сразу четыре транспортных средства, включая такси и городскую маршрутку. В столичной Госавтоинспекции рассказали о пострадавших и озвучили предварительную причину ДТП.

Авария произошла на Западном мосту, ведущем с проспекта Независимости в направлении улицы Московской. “Паровозик” устроили три легковых авто - Kia, Volkswagen, Mercedes - и маршрутка марки Mercedes. Инспекторы полагают, что причиной стало “несоблюдение безопасной дистанции” водителями.

В результате аварии прибывшие на место ДТП медики приняли решение доставить на обследование в больницу троих пострадавших пассажира маршрутки.

В связи с аварией в ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая “позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки”. Кроме того, как заявили в ГАИ, во время движения водитель обязан не отвлекаться во время управления автомобилем на “второстепенные действия”.