Под Борисовом МАЗ повредил провода железной дороги. Какие поезда задерживаются на 2 часа?

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Опубликовано: 29.04.2025 14:34 , Обновлено: 30.04.2025

Белорусская железная дорога распространила сообщение для пассажиров о значительных задержках поездов на оршанском направлении. Причиной стало повреждение контактной сети в результате происшествия на переезде.

Как сообщила пресс-служба БЖД, сегодня, 29 апреля, на железнодорожном переезде на 668-м километре перегона Новосады — Борисов в Минской области произошёл «инцидент». Автомобиль МАЗ с манипулятором при пересечении путей повредил контактную сеть железной дороги.

Фото с места этого инцидента Белорусская железная дорога не предоставила.

На месте происшествия уже работает ремонтная бригада, но из-за повреждения ожидаются значительные задержки в движении как минимум трёх поездов:

Поезд № 864 Минск—Орша прибудет на конечную станцию с опозданием ориентировочно 2 часа 30 минут.

прибудет на конечную станцию с опозданием ориентировочно 2 часа 30 минут. Поезд № 717 Москва—Минск прибудет в Минск с опозданием примерно 2 часа 10 минут.

прибудет в Минск с опозданием примерно 2 часа 10 минут. Электропоезд № 6014 Минск—Орша прибудет в Оршу с опозданием около 50 минут.

[obnovleno_b]В 17:26 Белорусская железная дорога сообщила о восстановлении движения по одному из двух путей. Работы продолжаются. Все поезда, проходящие через этот участок, задерживаются на время от 10 минут до 1 часа 50 минут.

В 19:00 все последствия, по заверению БелЖД, устранены.[/obnovleno_b]

В БелЖД заверили, что принимают «оперативные меры по вводу поездов в график», и рекомендовали уточнять актуальное время прибытия по телефону Контакт-центра 105.

Журналисты Telegraf.news проверили онлайн-табло станции Минск-Пассажирский (для Орши такой функции нет). Поезд из Москвы действительно задерживается, но, по данным табло, на полтора часа.

Фото: pass.rw.by

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что «чыгунка» предупреждала белорусов о возможных сложностях при покупке онлайн-билета.

БелЖД предупредила белорусов о сбоях при покупке электронных билетов