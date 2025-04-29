Под Борисовом МАЗ повредил провода железной дороги. Какие поезда задерживаются на 2 часа?
Белорусская железная дорога распространила сообщение для пассажиров о значительных задержках поездов на оршанском направлении. Причиной стало повреждение контактной сети в результате происшествия на переезде.
Как сообщила пресс-служба БЖД, сегодня, 29 апреля, на железнодорожном переезде на 668-м километре перегона Новосады — Борисов в Минской области произошёл «инцидент». Автомобиль МАЗ с манипулятором при пересечении путей повредил контактную сеть железной дороги.
Фото с места этого инцидента Белорусская железная дорога не предоставила.
На месте происшествия уже работает ремонтная бригада, но из-за повреждения ожидаются значительные задержки в движении как минимум трёх поездов:
- Поезд № 864 Минск—Орша прибудет на конечную станцию с опозданием ориентировочно 2 часа 30 минут.
- Поезд № 717 Москва—Минск прибудет в Минск с опозданием примерно 2 часа 10 минут.
- Электропоезд № 6014 Минск—Орша прибудет в Оршу с опозданием около 50 минут.
[obnovleno_b]В 17:26 Белорусская железная дорога сообщила о восстановлении движения по одному из двух путей. Работы продолжаются. Все поезда, проходящие через этот участок, задерживаются на время от 10 минут до 1 часа 50 минут.
В 19:00 все последствия, по заверению БелЖД, устранены.[/obnovleno_b]
В БелЖД заверили, что принимают «оперативные меры по вводу поездов в график», и рекомендовали уточнять актуальное время прибытия по телефону Контакт-центра 105.
Журналисты Telegraf.news проверили онлайн-табло станции Минск-Пассажирский (для Орши такой функции нет). Поезд из Москвы действительно задерживается, но, по данным табло, на полтора часа.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что «чыгунка» предупреждала белорусов о возможных сложностях при покупке онлайн-билета.
БелЖД предупредила белорусов о сбоях при покупке электронных билетов