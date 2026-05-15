Под Бобруйском перевернулась маршрутка - трое в больнице

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Опубликовано: 15.05.2026 07:17 , Обновлено: 15.05.2026

Под Бобруйском поздним вечером 14 мая произошла авария, в результате которой перевернулась маршрутка с пассажирами. Трёх человек медики скорой помощи после осмотра на месте ДТП отправили в больницу.

По информации УВД Могилёвского облисполкома, авария случилась на 8-ом километре трассы “Бобруйск-Мозырь”, около 21:00.

В ведомстве озвучили следующую версию произошедшего. За рулём маршрутного микроавтобуса Citroën Jumper был 41-летний мужчина. В какой-то момент на дорогу перед маршруткой выскочило дикое животное, а водитель попытался избежать прямого столкновения с ним. Однако в результате мужчина не справился с управлением и микроавтобус перевернулся на бок.

Прибывшие на место ДТП медики осмотрели всех находившихся в маршрутке людей. Большинство в дальнейшей помощи врачей не нуждались, однако троих всё же пришлось отправить в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка по линии ГАИ.

Напомним, согласно отчёту Государственной инспекциии охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь за прошлый год, общее количество ДТП с участием диких животных существенно возросло. Под колёсами машин в 2025 году гибли не только шустрые лани, но даже “хозяева” белорусских лесов - зубры и медведи. Посмотрели, в каком месяце риск сбить на дороге дикое животное возрастает в разы и какие регионы в этом плане самые “неблагополучные”.

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