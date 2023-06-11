Под Белгородом поезд сошел с рельсов

Опубликовано: 11.06.2023 11:44 , Обновлено: 11.06.2023

В Алексеевском городском округе (Белгородская область) 11 июня сошли с рельсов 15 грузовых вагонов.

По словам Вячеслава Гладкова, губернатор региона, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.

«Пустой состав следовал до станции одного из предприятий», — написал он в своем тг-канале.

Губернатор сообщил, что сход с рельсов случился рядом с жд-станцией. Движение поездов было остановлено.

Причина схода вагонов устанавливается.

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