Под Белгородом поезд сошел с рельсов
В Алексеевском городском округе (Белгородская область) 11 июня сошли с рельсов 15 грузовых вагонов.
По словам Вячеслава Гладкова, губернатор региона, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.
«Пустой состав следовал до станции одного из предприятий», — написал он в своем тг-канале.
Губернатор сообщил, что сход с рельсов случился рядом с жд-станцией. Движение поездов было остановлено.
Причина схода вагонов устанавливается.
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