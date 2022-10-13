Под Барановичами угнанный автобус почти сгорел прямо на ходу

🎥 Видео

Опубликовано: 13.10.2022 11:07 , Обновлено: 13.10.2022

В агрогородке Жемчужный Барановичского района на ходу загорелся автобус. Позже оказалось, что он находится в угоне.

По словам очевидцев, сначала у автомобиля загорелось колесо. Водителю начали сигналить, но он остановился только после того, как почти весь автобус объяло огнем. Об этом пишет местная газета «Наш край».

Водителям даже пришлось объезжать место происшествия по полю.

Спасатели МЧС потушили автобус. О причинах возгорания и пострадавших ничего не известно. В ГАИ рассказали, что о автобус находится в угоне.

Обновлено Позже инспекторы рассказали, что 39-летний мужчина угнал автобус с автовокзала. Когда машина загорелась, он вышел из автобуса и скрылся. Но его все-таки нашли и задержали.

Ранее Телеграф писал, что в Витебске ночью 12 октября полностью сгорели три автобуса, еще один поврежден.

В Витебске сгорели три автобуса МАЗ