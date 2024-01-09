Под Барановичами мужчина с ружьём попытался ограбить магазин

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Опубликовано: 09.01.2024 07:46 , Обновлено: 25.04.2025

В Барановичском районе Брестской области на днях милиция при силовой поддержке ОМОН задержала местного жителя, который попытался устроить ограбление одного из районных магазинов. В помещение торгового объекта он ворвался в пьяном виде, с заряженным ружьём и ножом и разгромил витрину с продуктами и стеллажи с алкоголем.

Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, о произошедшем в дежурную часть Барановичского РОВД сообщил продавец магазина. К моменту приезда правоохранителей несостоявшийся грабитель скрылся с места происшествия.

По словам очевидцев, пьяный дебошир в состоянии алкогольного опьянения “вошёл в продуктовый магазин с заряженным ружьём”, “высказался об ограблении” и разбил витрину с продуктами и стеллажи с алкогольными напитками.

Само ограбление не состоялось благодаря одному из посетителей - он попытался урезонить и задержать дебошира. Тот, в свою очередь, замахнулся на мужчину ножом, поранил ему подбородок, после чего ретировался из магазина, даже не успев забрать своё ружьё.

Сотрудники милиции оперативно установили личность дебошира: им оказался 61-летний житель Барановичского района. ОМОН задержал его в тот же день по месту жительства.

В областном УВД пока не смогли объяснить, что подтолкнуло пожилого мужчину на попытку ограбления - его мотивы и причины в настоящее время устанавливают сотрудники следственно-оперативной группы.

Мужчине, который рисковал собственной жизнью в попытке остановить разбушевавшегося пьяного вооружённого мужчину, в милиции выразили благодарность за неравнодушие.

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