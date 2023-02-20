Лукашенко призвал всех белорусов учиться пользоваться оружием

Опубликовано: 20.02.2023 11:58 , Обновлено: 20.02.2023

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 20 февраля обсудил проект закона «О народном ополчении». Там он заявил, что все белорусы должны уметь владеть оружием.

«Каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием», — цитирует его пресс-служба.

По словам Лукашенко, это нужно, «чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну».

Проект закона подготовили сотрудники Министерства обороны и МВД, сообщили в пресс-службе. Однако что в нем — не сообщается.

Склады оружия при сельсоветах

Напомним, о том, что «на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь народное ополчение» Лукашенко заявил еще в начале июня 2022 года. По его словам, оно должно состоять из человек 50.

«Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе», — заявил Лукашенко.

Он объяснил, что когда людей из «народного ополчения» призовут «для обучения» они «возьмут свои автоматы, гранатометы и пистолеты, чтобы могли защитить свой дом».

При этом он сказал, что «бесконтрольной раздачи оружия, как это случилось в Украине, быть не должно».