Лукашенко призвал всех белорусов учиться пользоваться оружием
Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 20 февраля обсудил проект закона «О народном ополчении». Там он заявил, что все белорусы должны уметь владеть оружием.
«Каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием», — цитирует его пресс-служба.
По словам Лукашенко, это нужно, «чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну».
Проект закона подготовили сотрудники Министерства обороны и МВД, сообщили в пресс-службе. Однако что в нем — не сообщается.
Склады оружия при сельсоветах
Напомним, о том, что «на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь народное ополчение» Лукашенко заявил еще в начале июня 2022 года. По его словам, оно должно состоять из человек 50.
«Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе», — заявил Лукашенко.
Он объяснил, что когда людей из «народного ополчения» призовут «для обучения» они «возьмут свои автоматы, гранатометы и пистолеты, чтобы могли защитить свой дом».
При этом он сказал, что «бесконтрольной раздачи оружия, как это случилось в Украине, быть не должно».