По госТВ рассказали, за что на директора Streamline завели уголовное дело

Опубликовано: 27.12.2024 09:24 , Обновлено: 27.12.2024

В эфире гостелеканала ОНТ 26 декабря рассказали о причинах закрытия одной из крупнейших языковых школ Беларуси Streamline. Проблемы у школы начали это осенью, из-за чего компания приостановила набор новых студентов. Оказалось, что на директора Streamline завели уголовное дело.

Представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) и Следственного комитета Беларуси в эфире ОНТ заявили, что руководство школа, которая по факту являлась частным образовательным учреждением,по документам долго время преподносила свою деятельность как некоммерческую. Это на протяжении многих лет давало ей право пользоваться налоговыми льготами, заявили правоохранители.

Согласно их подсчётам, за всё время работы в Беларуси руководство Streamline получило прибыль более 95 млн рублей, а налогов с неё заплатили менее 60 тыс. рублей. Для вывода средств, по словам заместителя начальника отдела управления процессуального контроля УСК по городу Минску Юрия Андросика, выручку переводили в виде займов руководителю компании, после чего тот её обналичивал и, по данным следствия, частично вывозил за границу, частично тратил на приобретение недвижимости.

Такие схемы в Следственном комитете расценили как “налоговые махинации”, из-за чего Департамент финансовых расследований КГК начал проверку в начале октября этого года (именно тогда школа и приостановила набор новых студентов).

По какой именно статье возбудили уголовное дело против руководителя школы Эдуарда Целюка, не уточняется. По данным репортёров госТВ, сам он выехал в Польшу до начала расследования.

Между тем, счета компании арестовали и за счёт этого вернули деньги студентам, которые оплатили обучение в школе авансом, а также рассчитали всех преподавателей и сотрудников закрытой школы. По словам замдиректора Streamline по правовым вопросам Натальи Райской, задолженности по зарплате у компании нет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на сайте сервиса «Картотека», где можно «пробить» любую компанию, работающую в Беларуси по учётному номеру плательщика, [link href=“https://kartoteka.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] появилась [/link] информация, что учебный центр «Образовательные технологии», который работал в Беларуси под брендом Streamline, находится в процессе ликвидации с 17 октября.

Языковая школа Streamline приостановила набор студентов в Беларуси. Что случилось?