Языковая школа Streamline приостановила набор студентов в Беларуси. Что случилось?

Опубликовано: 22.10.2024 15:05 , Обновлено: 22.10.2024

Одна из крупнейших языковых школ Беларуси Streamline приостановила набор новых студентов. В самой компании объяснили это "техническими неполадками", однако, данные из Единого государственного регистра (ЕГР) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут свидетельствовать о более масштабной проблеме.

В настоящее время, зайдя на официальный сайт языковой школы, вы не сможете записаться на пробное бесплатное занятие, которое раньше гарантировала компания всем новым слушателям. В информационном сообщении, которое появляется на главной странице сайта при попытке записаться на курсы, указано, что компания “по техническим причинам временно не может проконсультировать по вопросам обучения”.

Портал Tochka.by обратился в офис компании за разъяснениями. Там ответили в том же духе, сославшись на “технические неполадки”, из-за которых в настоящее время “невозможно оплатить” услуги компании.

Информацию о скором закрытии языковой школы там не прокомментировали. Там также заверили, что действующие студенты могут продолжать обучение.

Однако, на сайте сервиса “Картотека”, где можно “пробить” любую компанию, работающую в Беларуси, по учётному номеру плательщика, который присваивает Министерство по налогам и сборам каждому юрлицу, появилась информация о том, что учебный центр “Образовательные технологии”, который работает в Беларуси под брендом Streamline, находится в процессе ликвидации с 17 октября. Информация об этом внесена в базу ЕГР.