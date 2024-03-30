"Переговоры ведутся" — В Госдуме РФ заговорили о проведении суда за теракт в “Крокус Сити Холле” в Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.03.2024 17:30 , Обновлено: 30.03.2024

Депутат Государственной Думы России Мария Бутина заявила, что суд за теракт в подмосковном “Крокус Сити Холле” может пройти в Беларуси из-за того, что здесь применяют смертную казнь.

В эфире гостелеканала “Беларусь 1” она сказала, что трагедия в концертном зале “стала для нас общей, потому что там погибло и два человека, граждане Беларуси”.

“Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это убийство двух и более лиц. Поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и Российская Федерация”, — заявила Бутина.

По ее мнению, “по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение”.

“Если они просто рассчитывают на то, что в России сейчас введен мораторий на смертную казнь, уйти от такого вида наказания, ну давайте еще подождем, посмотрим, потому что переговоры ведутся”, — добавила она.

Ранее Telegraf.news писал, что в пятницу, 29 марта, в Боткинской больнице скончался ещё один белорус, пострадавший во время теракта в “Крокус Сити Холл”. Об этом сообщило Посольство Беларуси в России.

Умер ещё один белорус, пострадавший в теракте в Подмосковье