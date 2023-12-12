Пенсионерка в Молодечно решила починить старый телевизор и заплатила 4 тысячи. Как так получилось?

Опубликовано: 12.12.2023 19:23 , Обновлено: 12.12.2023

На подъездах домов появилось много объявлений, в которых предлагают починку домашней техники – «быстро, качественно и дёшево». Об этом рассказали в Молодечненском РОВД: люди звонят по таким объявлениям, а потом оказывается, что за ремонт заплатили втридорога.

«Участились случаи обращения граждан по поводу непомерно высокой стоимости услуг мастеров, которые занимаются ремонтом бытовой техники на дому», сообщило УВД Минского облисполкома. В милиции уточнили, что люди звонят по объявлениям, наклеенным на подъездах. Эти объявления предлагают быструю, качественную и при этом дешевую починку техники. На деле выходит наоборот, сообщили в милиции и привели свежие примеры:

«У 75-летней женщины случились неполадки в компьютере. Она позвонила по такому объявлению и вызвала мастера. Однако она никак не ожидала, что «быстрый и недорогой» ремонт обойдется ей в 1016 рублей.

Аналогичная ситуация произошла с еще одной пенсионеркой из Молодечно, рассказали в УВД. Ей потребовалось починить старый телевизор. Она позвонила по объявлению на подъезде и в итоге заплатила за ремонт 4 тысячи рублей!».

По этим фактам милиция проводит проверку, сообщил источник.

Объявления в законе

Казалось бы, время бумажных объявлений на дверях и столбах давно прошло – для этого есть газеты и интернет. И тем не менее такие бумажки то и дело попадаются на глаза. А законны ли они?

[info_b]«С точки зрения законодательства, размещать рекламу подобным образом не запрещено, однако когда объявления появляются на стенах, у входа в подъезд, то фактически используется чужое имущество. И собственник вправе предъявить претензии рекламодателю, который получает выгоду, рекламируется за счет его имущества. Но зачастую в его поисках возникают сложности, а когда он найден, не всегда достаточно, с точки зрения процессуального законодательства, доказательств для привлечения к ответственности», – такое разъяснение мы нашли на портале sb.by.

Если же самовольно клеят на информационных досках, закрепленных на дверях подъездов, то следует знать, что они предназначены для размещения информация ЖЭУ или поставщиков услуг. Например, отключение водоснабжения, электричества, проведения каких-либо работ, – информировал ctv.by.[/info_b]

Заметим, что, в принципе, в зависимости от ситуации, такую расклейку можно расценивать и как нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, тут уже и штраф предусмотрен – до 25-ти базовых (на ИП – до 50-ти, на юрлицо – до 100) – Ст. 21.14. ч2 КОАП РБ.

Кому можно верить?

В бумажных объявках, как правило, нет реквизитов этих самых «мастеров». Только самореклама. А в соответствии с законом «О рекламе», при размещении объявлений на официальных площадках в интернете, в печатных СМИ указание реквизитов – дело обязательное. Это подтверждает факт легальной деятельности: люди работают официально и платят налоги. Иными словами, за свою работу отвечают сполна.

Чтобы иметь гарантии и не терять деньги, лучше не вчитываться в содержание бумажек на ветру.

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