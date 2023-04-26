«Оплатила коммуналку – лишилась 1700 рублей» – В СК рассказали, как белорусов обманывают в интернете

Опубликовано: 26.04.2023 13:40 , Обновлено: 26.04.2023

В Следственном комитете Беларуси рассказали о новых способах, посредством которых мошенники крадут деньги белорусов через интернет.

“Граждане забывают, что лёгкий и удобный способ онлайн-платежей не всегда является безопасным”, - отметили в СК Беларуси и рассказали подробности одного из недавних случаев, когда 54-летняя минчанка лишилась более 1700 рублей после онлайн-оплаты за коммуналку.

Как выяснили следователи, женщина по невнимательности перешла по фишинговой ссылке, который выдал ей браузер после запроса с наименованием банка. Для авторизации на сайте и перехода в личный кабинет минчанка ввела свой логин, паспортные данные и код, который пришел ей на мобильный телефон. Так женщина своими руками передала мошенникам доступ к своему банковскому счёту.

Ещё один случай с “фишинга” произошёл с 30-летним минчанином, который перешёл по непроверенной ссылке для оплаты билетов в театр. Ссылку ему прислала в одной из социальных сетей девушка, которую молодой человек вскоре после виртуального знакомства пригласил на свидание. Перейдя по ссылке, мужчина вместо обещанных билетов в театр и свидания с красавицей лишился порядка 700 рублей.

По данным фактам минские следователи возбудили уголовные дела и в настоящее время разыскивают мошенников.

В МВД рассказали, как у белорусов выманивают деньги в Instagram

В свою очередь начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Василий Шупляк рассказал, что всё чаще мошенники в качестве площадки для обмана белорусов выбирают популярную соцсеть Instagram. Правоохранители зарегистрировали с начала этого года уже более 700 фактов мошенничества.

Как пояснили в МВД, злоумышленники пользуются следующей схемой: размещают в соцсети поддельные страницы с “липовыми” объявлениями о продаже техники, мебели или одежды, создают видимость ведения крупного бизнеса, “накручивают” число подписчиков, создают фейковые положительные отзывы и выставляют цену на товар, ниже рыночной.

“Люди, не оценивая ситуацию критически, переводят предоплату или всю сумму за желаемую вещь. А через пару дней, когда продавец перестает выходить на связь и удаляет аккаунт, осознают обман”, - рассказал Шупляк. По его словам, за последнее время таким образом крупных сумм денег лишились две белоруски.