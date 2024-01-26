Палкой по стеклу. В Гродно гаишники необычным образом задержали таксиста

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Опубликовано: 26.01.2024 13:44 , Обновлено: 15.11.2024

Сотрудников ГАИ Гродно, которые дежурили рано утром, заинтересовало движение автомобиля-такси «Ниссан Примера». Решили проверить документы и физическое состояние водителя – подали сигнал об остановке. Такси остановилось, но водитель поступил неожиданно.

Когда инспекторы подошли к машине, мужчина внутри заблокировал двери, рассказали в ГАИ Гродно. Просьбы открыть автомобиль остались без ответа. Как и предупреждения об ответственности.

Сотрудники ДПС приняли решение разбить стекло автомобиля с помощью резиновой палки.

Водитель оказался выпившим, и даже не стал этого отрицать. Впрочем, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, обнаружился еще один «косяк»: водитель оказался бесправником.

Гомельская ГАИ показала видео погони за пьяным водителем, который пытался скрыться с места ДТП

В итоге на нарушителя составили административные материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без права управления. И еще один – за оказание неповиновения сотрудникам милиции.

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция Могилевской области опубликовала видеоподборку, в которой водители попытались «дать угла» на заснеженной дороге. Получилось у всех по-разному, кто-то «дрифтанул» на микроавтобусе, а кто-то даже попал в ДТП. ГАИ предупредила, что не оставит подобные действия без внимания. На сколько базовых можно попасть?

«По-моему, это хамство на дороге» – ГАИ Могилевщины показало видео водителей, которые попытались «дать угла»