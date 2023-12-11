Гомельская ГАИ показала видео погони за пьяным водителем, который пытался скрыться с места ДТП

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Опубликовано: 11.12.2023 11:24 , Обновлено: 11.12.2023

Госавтоинспекция Гомельской области опубликовала видео погони и задержания очередного пьяного водителя. Оказалось, что мужчина устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Однако далеко уехать ему не удалось - ближайший наряд ДПС попытался его остановить и организовал погоню за нарушителем после того, как тот не выполнил требования инспекторов.

Как пояснили в ГАИ Гомельщины, всё произошло на прошлой неделе: около 16:50 7 декабря в оперативно-дежурную службу Жлобинского РОВД по телефону “102” сообщили о ДТП на трассе M5 “Минск-Гомель”. Было известно, что автомобиль Geely Coolray серебристого цвета, выезжая со второстепенной дороги, совершил ДТП, но не остановился, как положено, а скрылся. Эту информацию оперативно передали всем сотрудникам ГАИ Жлобина и Жлобинского района.

“На место ДТП выдвинулся ближайший наряд ДПС. В пути следования, на пересечении улиц Полевой и Шоссейной райцентра, сотрудники обратили внимание на автомобиль схожий по приметам. С помощью включения проблесковых маячков и звукового сигнала водителю был подан сигнал об остановке, который последним был проигнорирован”, - рассказали в ГАИ, как развивались события.

В ходе преследования кроссовера инспекторы по громкоговорителям неоднократно требовали от водителя остановить авто, но он не просто не реагировал, а, наоборот, лишь ускорялся и попытался скрыться в одном из гаражных кооперативов. Там его и задержали.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0s8tyhKuF2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Госавтоинспекция Гомельщины (@gai_gomel) [/link]

Как сообщили в ГАИ, за рулем оказался 62-летний местный житель, и скрыться он пытался неспроста: результат медицинского освидетельствования показал сильное алкогольное опьянение. При первом продутии тест показал 1,30 промилле алкоголя, при повторном - 1,42.

В результате в отношении задержанного, которого доставили в изолятор временного содержания, составили пять административных протоколов за нарушения Правил дорожного движения: помимо собственно ДТП мужчину обвинили в оставлении места ДТП, невыполнении требований сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства и управлении авто в состоянии алкогольного опьянения.

“По совокупности всех статьей мужчине грозит штраф в размере более 200 базовых величин (7400 рублей сегодня - ред.) с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет”, - сообщили в ГАИ.

Сам автомобиль доставили на охраняемую стоянку и наложили на него арест.

Ранее Телеграф рассказывал, как в Мозырском районе сотрудники ГАИ начали погоню за водителем BMW, который пытался скрыться от экипажа на большой скорости. Инспекторам даже пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя. В Сети показали видео, как это было.

Появилось видео, как погоня ГАИ за BMW под Мозырем закончилась стрельбой