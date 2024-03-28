Охотились на медведя с вертолёта. На Витебщине задержали группу браконьеров

Опубликовано: 28.03.2024 12:13 , Обновлено: 28.03.2024

В Витебской области сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов «Алмаз» задержали группу из 19 браконьеров, которые охотились на медведя с вертолёта. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Для задержания 19 браконьеров, главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупциейзадействовало поддержку бойцов специального подразделения по борьбе с терроризмом “Алмаз”.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанные были причастны к незаконной охоте с использованием вертолёта в Витебской области. Браконьеры убили бурого медведя, который занесён в Красную книгу Республики Беларусь.

В ходе обысков по месту жительства оперативная группа изъяла вещественные доказательства, огнестрельное оружие, боеприпасы, специальные приспособления, автотранспорт, которые браконьеры использовали в своей деятельности.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело “за браконьерство и незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов”. Также их проверяют на причастность к другим преступлениям.

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