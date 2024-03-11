ГУБОПиК обвинил белоруса сразу в экстремизме и вымогательстве. Это как?

Опубликовано: 11.03.2024 10:29 , Обновлено: 11.03.2024

В МВД Беларуси 11 марта заявили о поимке "экстремиста-вымогателя" в Пинском районе. В чем именно его обвинили?

Поинформации управления ГУБОПиК МВД г. Бреста в Пинском районе задержали ранее судимого за “оскорбление представителя власти” местного жителя.

В ведомстве сообщили, что 52-летний мужчина вел канал на YouTube, на котором публиковал видеоматериалы, посредством которых шантажировал предпринимателей и “вымогал” у них деньги и ценности.

По утверждению ГУБОПик, от действий мужчины пострадали трое жителей Столинского района.

Также мужчине вменяют “активное содействие экстремистской деятельности”. Его обвинили в причастности к ведению “соответствующего телеграм-канала”, администраторы которого находятся за рубежом. По данным МВД мужчина пытался трудоустроиться “в экстремистские интернет-источники” и “стремился дискредитировать государственные органы”.

В отношении жителя Пинского района возбудили уголовные дела “за вымогательство, клевету в отношении президента и за содействие экстремистской деятельности”.

Ранее Телеграф писал о том, что правоохранительные органы Беларуси рассказали об очередной схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники пытались выманить деньги у белорусов. На этот раз они прибегали к “помощи” известных политиков и медийных личностей, создавая с помощью deepfake-технологий рекламные ролики и предлагая наивным гражданам заработать миллионы на акциях компании “Газпром”.

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