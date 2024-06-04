В Гродно годовалый ребенок пострадал от упавшего в примерочной зеркала

Опубликовано: 04.06.2024 08:50 , Обновлено: 04.06.2024

В понедельник, 3 июня, в одном из торговых центров Гродно годовалый ребёнок получил травму в примерочной, когда на него упало зеркало. Подробности инцидента рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Ка пояснили в гродненской милиции, инцидент произошёл вечером 3 июля в торговом центре на проспекте Космонавтов. Мужчина пришёл в магазин одежды и пока примерял вещи его годовалый малыш находился рядом.

“В какой-то момент со стены примерочной отклеивается зеркало, падает на ребёнка и причиняет ему травмы пальцев”, - рассказали в УВД, отметим, что на место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

По данным милиции, малыша пришлось экстренно доставить в больницу, где ему провели операцию.

Родителям же в милиции рекомендовали “быть внимательными”, чтобы не допускать подобных инцидентов.