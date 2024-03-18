Обещала отрезать руку и ударила ножом. В Генпрокуратуре рассказали, как наказали мать за угрозы 8-летнему сыну

Опубликовано: 18.03.2024 16:37 , Обновлено: 18.03.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси в понедельник, 18 марта, рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против 42-летней жительницы Несвижского района Минской области за угрозы собственному 8-летнему сыну.

По данным Генпрокуратуры, женщина 31 января 2024 года в пьяном состоянии дома схватилась за нож и стала угрожать сыну, заявив, что отрежет ему. Простыми словами женщина не ограничилась, а «в подтверждение реальности высказанной угрозы» нанесла мальчику удар ножом по правой руке.

По данным прокуроров, удар пришёлся на правовое предплечье, что специалисты оценили как «легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья». При этом ребёнок, по словам следователей, «воспринял угрозу матери как реальную и опасался ее осуществления».

В прокуратуре особо подчеркнули, что мать воспользовалась тем, что мальчик находился «в зависимом положении» и «в силу малолетнего возраста не был способен самостоятельно защитить свои права и законные интересы».

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса, по которой ей может грозить наказание огромного спектра - от общественных работ и штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Впрочем, одним делом в данном случае может не обойтись: прокурор Несвижского инициировал проверку исполнения законодательства о воспитании детей и защите их прав в неблагополучных семьях. Она показала, что потерпевший мальчик длительное время оставался в “социально опасном положении”. По данным прокуратуры, его мать вела “аморальный образ жизни”, злоупотребляла спиртным в присутствии ребенка, а сама мальчик вынужден был периодически пропускать занятия в школе. Отец ребенка при этом проживал отдельно, ранее был лишен родительских прав, но еженедельно присылал деньги на продукты питания.

“Несмотря на такую обстановку в семье компетентные государственные органы приняли решения о признании несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении, нуждающимися в государственной защите и отобрании детей у матери только в феврале 2024 года”, - отметили в Генпрокуратуре.

В связи с этим, прокурор потребовал от сотрудников Несвижского районного исполкома “принять меры” по обеспечению “комплексного и системного подхода в работе субъектов профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия”, а также привлечь виновных лиц ответственности.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси расширили перечень оснований, по которым семью с детьми могут признать “находящейся в социально опасном положении” и поставить на контроль госорганов. Теперь “тревожный звоночек” в отдел образования по месту нахождения ребёнка может поступить не только из учебного заведения, поликлиники или милиции, но органов госэнерго- и газонадзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций.

Белорусские семьи разрешили признавать «социально опасными» по требованию энергонадзора. Что ещё изменили?