ОБЭП с ОМОНом задержали трёх руководителей-дорожников на Витебщине. За что грозит до 15 лет тюрьмы?

Опубликовано: 20.10.2025 09:53 , Обновлено: 20.10.2025

В МВД 20 октября сообщили о задержании трёх руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли в Витебске и Новополоцке, которым теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Узнали подробности расследования.

Задержание, которое осуществили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины при силовой поддержке ОМОНа, провели в рамках сопровождения государственной программы “Дороги Беларуси”. Задержанных обвинили во взяточничестве, сообщили в МВД.

Сумма материальной “благодарности”, которую, по версии Следственного комитета, руководители получили за договора с коммерческими фирмами на утилизацию строительных отходов, превысила 100 тысяч рублей. Такая сумма рассматривается как взятка в «особо крупном размере», поэтому потенциально задержанным должностным лицам, в отношении которых уже возбудили уголовные дела, может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси (ДФР КГК) задержали топ-менеджеров трёх государственных предприятий, а Следственный комитет уже возбудил против них уголовные дела. По одной из статей задержанным может грозить до 15 лет тюрьмы.

ДФР задержал топ-менеджеров трёх госпредприятий. За что до 15 лет тюрьмы?