ДФР задержал топ-менеджеров трёх госпредприятий. За что до 15 лет тюрьмы?

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Опубликовано: 15.10.2025 14:51 , Обновлено: 15.10.2025

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси (ДФР КГК) задержали топ-менеджеров трёх государственных предприятий, а Следственный комитет уже возбудил против них уголовные дела. По одной из статей задержанным может грозить до 15 лет тюрьмы. Узнали подробности.

Поводом для задержания всех трёх топ-менеджеров стали подозрения в совершении коррупционных преступлений в энергетическом комплексе.

По данным КГК, одного из фигурантов - первого заместителя генерального директора крупного столичного предприятия, занимающегося монтажом и установкой промышленных машин и оборудования - задержали в сентябре этого года в момент получения взятки в 134 тыс. рублей . Эти деньги, по версии следователей, топ-менеджер получил за “лоббирование интересов коммерсантов”, а именно за заключение договора на поставку трансформаторной подстанции с конкретной частной фирмой.

В КГК особо подчеркнули, что задержанный топ-менеджер проработал на занимаемой должности больше 10 лет и получал приличную по меркам Беларуси зарплату - в среднем порядка 10 тыс. рублей.









Начальнику отдела другого минского предприятия, занимающегося производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов, сотрудники этой же частной компании, по версии следствия, передали в марте 2025 года 5 тыс. рублей , чтобы тот занизил для них цену на производимую предприятием продукцию (речь о блочной комплектной трансформаторной подстанции). Мужчину также задержали и, по данным КГК, он уже дал признательные показания.

Третьим фигурантом, пошедшим на сомнительное сотрудничество со всё тем же обществом с ограниченной ответственностью, стал ведущий инженер по техническому надзору за строительством на ещё одном энергетическом предприятии Минска. Он, по версии следствия, за этот год положил себе в карман порядка 3 тыс. рублей в качестве “благодарности” за оперативное визирование документов о выполнении строительно-монтажных работ этой фирмой.

По всем трём эпизодам возбудили уголовные дела по статье о получении взятки или незаконного вознаграждения (ч. 1 и 3 ст. 430, а также ч. 1 ст. 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Максимальное наказание грозит за взятку в особо крупном размере - от 5 до 15 лет тюрьмы со штрафом и лишением права заниматься определенной деятельностью.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе сотрудники подразделений по борьбе с экономической преступностью (БЭП) минского ГУВД также задержали 49-летнего заместителя директора крупной иностранной строительной компании.

В Минске задержали топ-менеджера крупной строительной компании