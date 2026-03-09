ОБЭП обвинил топ-менеджера градообразующего предприятия Минщины во взятках

Опубликовано: 09.03.2026 09:08 , Обновлено: 09.03.2026

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) Минщины заявили о раскрытии очередной коррупционной схемой. На этот раз площадкой экономического преступления стало одно из градообразующих предприятий региона.

Фигурантом уголовного дела стал руководитель транспортного цеха предприятия. Ни название самого предприятия, ни города, в котором вскрыли коррупционную схему сотрудники ОБЭП в Министерстве внутренних дел не стали озвучивать.

А вот подробности самой преступной схемы раскрыли. Как пояснилзаместитель начальника УБЭП УВД Минщины Сергей Витушко, топ-менеджер систематически получал “откаты” от подрядчиков, проводивших ремонт техники предприятия, в том числе сельскохозяйственной. Деньги - от 10 до 50% всей стоимости выполненных работ - руководитель, по версии следствия, получал за то, что отдавал предпочтение конкретной коммерческой структуре на этапе отбора поставщиков.

По данным МВД, у оперативников есть доказательства получения взятки руководителем в 19 тысяч рублей. За это ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, недавно Комитет государственного контроля Беларуси сообщил о задержании директора одной из государственных строительных организаций Гомельщины. Сообщается, что руководителя задержали в момент получения взятки, но этот факт оказался не единичным.

Финансовая милиция задержала директора Гомельской стройорганизации за взятки