Финансовая милиция задержала директора Гомельской стройорганизации за взятки

Опубликовано: 26.02.2026 10:46 , Обновлено: 26.02.2026

Комитет государственного контроля Беларуси (КГК) 26 февраля сообщил о задержании директора одной из государственных строительных организаций Гомельщины. Сообщается, что руководителя задержали в момент получения взятки, но этот факт оказался не единичным.

По данным ведомства, директор неназванной госорганизации систематически получал взятки от коммерсантов за содействие в получении заказов - заключение договоров с нужными людьми, их исполнение и своевременную оплату.

Как установили сотрудники Департамента финансовых расследований КГК, за последние три месяца сумма взяток набежала на 15 тыс. рублей. Задержали руководителя с поличным - после передачи очередного “транша” в 10 тыс. рублей.

Причём в ведомстве настаивают на систематическом характере взяток. По информации КГК, чуть ранее, в январе-феврале 2025 года, фигурант уголовного дела получил всё от того же предпринимателя ещё 9 тыс. рублей, правда, в тот раз деньги предварительно прошли через руки посредника. По версии ведомства, их сначала перечислили на расчетный счёт индивидуального предпринимателя (ИП), который, по сути, выступил пособником в передаче взятки руководителю госорганизации. В последующем предприниматель снял переведённые ему деньги и передал их конечному адресату.

Как сообщили в КГК, сейчас ИП проходит по уголовному делу, возбуждённому за систематическое взяточничество, как пособник. Оба фигуранта дела, как сообщается, признали свою вину и сотрудничают со следствием.