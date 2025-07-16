ОБЭП обвинил директора сельхозорганизации на Минщине во взятке в 19 тыс. рублей

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Опубликовано: 16.07.2025 16:10 , Обновлено: 16.07.2025

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Витебщины обвинил директора одной из сельхозорганизации Минской области в получении взятки в размере 19 тыс. рублей. По словам начальника УБЭП УВД Витебщины Александра Макарюка, этот факт для руководителя не был единичным.

По словам Макарюка, взятку директор неназванного сельхозпредприятия получил от представителя одной коммерческой фирмы, которая якобы при его помощи выиграла тендер на закупку запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники.

В пресс-службе МВД опубликовали видео (судя по всему, с камеры наружного наблюдения), на котором показано, как один человек скрытно передает другому некий сверток. На следующих кадрах, сделанных, судя по всему, в рабочем кабинете руководителя, показано, как оперативники показывают служебное удостоверение сидящему за столом мужчине и требуют развернуть лежащий перед ним сверток, в котором оказывается стопка купюр номиналом по 200 рублей.

Начальник УБЭП УВД Витебщины сообщил, что по данному факту следователи уже возбудили уголовное дело, квалифицировав его как “получение взятки в крупном размере”. По словам Макарюка, если вина руководителя будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы .

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе оперативники Гомельского областного управления по борьбе с экономическими преступлениями сообщили о раскрытии преступной схемы, с помощью которой два топ-менеджера одного из республиканских унитарных предприятий предположительно похитили 230 тысяч рублей.

ОБЭП обвинил двух гендиректоров госпредприятия на Гомельщине в хищении 230 тыс. рублей