ОБЭП обвинил двух гендиректоров госпредприятия на Гомельщине в хищении 230 тыс. рублей

Опубликовано: 08.07.2025 15:59 , Обновлено: 08.07.2025

Оперативники Гомельского областного управления по борьбе с экономическими преступлениями 8 июля сообщили о раскрытии преступной схемы, с помощью которой два топ-менеджера одного из республиканских унитарных предприятий предположительно похитили 230 тысяч рублей.

Как рассказал начальник отдела УБЭП УВД Гомельщины Артем Новиков, участниками преступной схемы, по версии правоохранительных органов, были два уже бывших генеральных директора одного из республиканских унитарных предприятий (44 и 49 лет). Следователи предполагают, что они вступили в преступный сговор с 47-летней главном бухгалтером и в течение пяти лет “необоснованно перечисляли деньги организации подчиненным”.

“Выплаты производились под видом расчета за работы по договорам подряда, которые фактически не выполнялись, расходов на “виртуальные” командировки, премиальных и иных выплат. Фигуранты забирали средства у работников и тратили на собственные нужды”, - заявил Новиков.

Сумму ущерба в правоохранительных органах предварительно оценили более чем в 230 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых уже возбудили уголовное дело за “хищение путем злоупотребления служебными полномочиями”. По данной статье, по словам Новикова, бывшим топ-менеджерам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца в Минске оперативники 1-го управления ГУБОПиК МВД вместе с СПБТ «Алмаз» задержали сразу нескольких топ-менеджеров трёх крупных страховых компаний. Их, как утверждают в ведомстве, подозревают в получении взяток, исчисляемых «десятками тысяч евро и долларов», за «решение вопросов» о продолжении сотрудничества с коммерческими структурами.

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