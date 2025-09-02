ОБЭП обвинил 8 коммерсантов и 10 должностных лиц госпредприятий на Гомельщине в «систематических» взятках

Опубликовано: 02.09.2025 13:13 , Обновлено: 02.09.2025

В Министерстве внутренних дел Беларуси 2 сентября заявили о возбуждении 18 уголовных дел по фактам "системной деловой коррупции" в Гомельской области. Фигурантами стали 8 представителей неназванной коммерческой фирмы и 10 должностных лиц государственных предприятий региона. Узнали подробности.

Как пояснили в МВД, коррупционную схему на этот раз оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) пресекли в сфере поставок смазочных материалов. Коммерческая фирма, сотрудников которой обвинили во взятках, занималась поставками масел для спецтехники на госпредприятия в сфере сельского хозяйства, лесозаготовок и дорожного строительства.

По словам заместителя начальника УБЭП УВД Гомельщины Александра Пашковского, 10 должностных лиц “систематически получали незаконные вознаграждения” (то есть взятки) от коммерсантов за “благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию”.

Несмотря на то, что Следственный комитет уже возбудил уголовные дела в отношении фигурантов, по словам Пашковского, правоохранительные органы продолжили работу, направленную на установление других эпизодов их возможной преступной деятельности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце июля их коллеги из Минской области также отчитались о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, которых аналогичным образом обвинили во взяточничестве “на регулярной основе”. По информации правоохранителей, в том случае размеры взяток, которые систематически получали должностные лица, достигали нескольких тысяч рублей.

ОБЭП Минщины задержал группу «регулярных» взяточников. Сколько просили?