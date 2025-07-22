ОБЭП Минщины задержал группу "регулярных" взяточников. Сколько просили?

Опубликовано: 22.07.2025 13:01 , Обновлено: 22.07.2025

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД Минской области отчитались о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, которых обвинили во взяточничестве "на регулярной основе". По информации правоохранителей, размеры взяток, которые систематически получали должностные лица, достигали нескольких тысяч рублей.

По словам начальника отдела УБЭП УВД Минщины Вячеслава Порганаева, факты взяточничества были выявлены “с целью обеспечения качественного проведения уборочной и заготовительной кампаний”. В получении взяток обвинили пять должностных лиц предприятий агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Минской, Брестской и Витебской областей, а также одного бизнесмена.

“Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки от представителя коммерческой фирмы за лоббирование его интересов: заключение договоров на ремонт сельхозтехники, подписание актов приемки и оплату работ. Размер взяток достигал нескольких тысяч рублей ”, - рассказал Порганаев.

По словам представителя УБЭП Минщины, “целенаправленная работа по выявлению фактов системной деловой коррупции” будет продолжена, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе их коллеги из Витебской области обвинили директора одной из сельхозорганизации Минской области в получении взятки в размере 19 тыс. рублей. По словам начальника УБЭП УВД Витебщины Александра Макарюка, этот факт для руководителя также не был единичным.

ОБЭП обвинил директора сельхозорганизации на Минщине во взятке в 19 тыс. рублей