ОБЭП арестовал гендиректора госпредприятия легкой промышленности на Гомельщине

Опубликовано: 12.02.2026 09:10 , Обновлено: 12.02.2026

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) арестовали генерального директора одного из госпредприятий легкой промышленности Гомельской области. Узнали, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Согласно информации Министерства внутренних дел (МВД), 51-летнего генерального директора госпредприятия обвинили в крупном хищении денежных средств компании. В ведомстве название предприятия не назвали, однако на оперативных кадрах, опубликованных пресс-службой МВД, видна продукция и логотипы гомельской обувной фабрики “Труд”.

Согласно материалам БЭП Гомельщины и областного Комитета госконтроля (КГК), генеральный директор предприятия вступил в сговор с 46-летним руководителем коммерческой структуры и организовал поставку сырья на предприятие по бестоварным накладным. Сами поставки, по информации правоохранителей, осуществлялись только на бумаге.

Как пояснил заместитель начальника управления БЭП УВД Гомельщины Александр Пашковский, гендиректор требовал от подчиненных готовить фиктивные документы. Если верить этим документам, фабрика, как и положено, проводила закупки комплектующих в рамках положенных по закону тендеров, и принимала товар на склад, и пускала сырьё в производство, и продавала готовую продукцию. Но в КГК и ОБЭП уверены, что всё это делалось только на бумаге.

“Таким способом почти за три года они похитили около 1,4 млн рублей ”, - заявил Пашковский.

По информации ведомства, эти деньги мужчины потратили на личные нужды - на дорогие авто, оборудование, благоустройство и строительство частных домов.

Как итог - обоих арестовали и возбудили против них уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

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