Под Речицей бензовоз протаранил ограждение и слетел с моста

📷 Фото

Опубликовано: 07.06.2024 07:21 , Обновлено: 07.06.2024

В Речицком районе Гомельской вечером 6 июня бензовоз Volvo слетел с моста через Днепр. К счастью, грузовик опрокинулся на съезде и автомобиль не угодил в воду.

По данным областной милиции, всё произошло на трассе М-10 “Граница РФ - Гомель - Кобрин”. Бензовоз двигался со стороны города Калинковичи в направлении Гомеля и, проезжая мост через Днепр, выехал за пределы проезжей части, пробил ограждение и слетел с моста.

За рулём Volvo в момент ДТП находился 36-летний мужчина. Он пострадал при падении авто и был госпитализирован. К месту аварии также были направлены сотрудники МЧС, которые залили бензовоз специальной пеной, чтобы не допустить возгорания.

В том, что стало причиной аварии, а также в других обстоятельствах происшествия в настоящее время разбираются специалисты. Пока в ГАИ и милиции не озвучили свои версии произошедшего.